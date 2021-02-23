Adana'da kadının çantasını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) – Adana'da bir kadının içinde para ve cep telefonunun olduğu çantasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Gülser T. (62), merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77021 Sokak'ta yürüdüğü sırada arkasından bir kişi yaklaştı.
Şüpheli, kadının 180 lirası ve cep telefonunun bulunduğu çantasını alıp kaçtı.
Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı araştırmayla eşkalini belirlediği şüpheliyi aynı mahallede yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı Burak B. (28), emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.