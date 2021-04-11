Adana'da kar nedeniyle kapanan yayla yolları açıldı

ADANA (AA) – Adana'nın Pozantı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yolları ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.
İlçede etkili olan kar yağışı, Akçatekir Yaylası'nda yolları kapattı.
Pozantı Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları temizledi.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine, Akçatekir Yaylası'nda bulunan vatandaşların kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşamaması için belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.
Öte yandan ilçede kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, yolda kalan sürücülerin araçlarını iterek yollarına devam etmesini sağladı.