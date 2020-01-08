Adana’da kar ve yağmur hayatı felç etmeye devam ediyor

Adana’yı bir süredir etkisi altına alan yoğun yağış, dün itibariyle yeniden şiddetlendi ve özellikle Karataş ilçesinde taşkınlara neden oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ve ASKİ’ye bağlı ekipler 24 saat çalışarak, vatandaşın mağduriyetini en aza indirmeye gayret ediyor.

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Afet bölgelerinde incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, birçok köylerü dolaşarak yurttaşların dinledi ve yaşanan zararı yerinde inceledi.

Tuzla ve Karagöçer köylerinin bulunduğu mevkilerde incelemeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, ilk olarak Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz’u ziyaret etti.

‘VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ’



Başkan Zeydan Karalar, “Karataş halkına, Adana’ya geçmiş olsun. Tarlalar şiddetli yağış nedeniyle adeta göle dönüştü. Devletimiz, vatandaşımızın uğradığı zararla ilgili gerekeni yapacaktır. Biz vatandaşımızın yanındayız. Afet niteliği taşıyan yağmurun neden olduğu su baskınlarına müdahale etmek için belediye ve ASKİ ekiplerimiz ile birlikte Karataş İlçemizdeyiz. Yağmurun etkilerini elimizden geldiğince en aza indirmek için çalışıyoruz” dedi.

‘ADANA’MIZIN BAŞI SAĞOLSUN’

Öte yandan Adana’nın Pozantı ilçesi Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiindeki krom ocağına çığ düşmesi sonucu, 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin yaralanması ve 1 kişinin de kaybolmasıyla ilgili açıklama yapan Başkan Zeydan Karalar, “Bölgeye acil olarak sevk ettiğimiz ekiplerimizle birlikte Jandarma ve AFAD ekipleri de arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Kayıp olan yurttaşların bir an önce bulunması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Karalar, şunları söyledi:

“Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifa diliyorum. Adana’mızın başı sağ olsun.”

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Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ovada şiddetli yağışın oluşturduğu sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da Torosların eteklerindeki Pozantı ve Saimbeyli’de kar yağışının kapattığı yolları açmak için çalışıyor. (İHA)