Adana'da kayıp kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı ile iki akrabası tutuklandı

ADANA (AA) – Adana'da iki çocuk annesi hamile bir kadını 7 yıl önce boğarak öldürerek cesedini valizle ormanlık alana bıraktığı öne sürülen şüpheli ile biri kadın iki akrabası tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2013'de annesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve tüm aramalara rağmen izine ulaşılamayan Zeynep Söğüt'ün (29) öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek dosyasını yeniden incelemeye aldı.

Ekip, yaptığı araştırmayla, eşinden boşanan iki çocuk annesi kadının kaybolduğu dönemde birlikte yaşadığı ileri sürülen taksi şoförü Savaş S. (38) tarafından fuhşa yönlendirildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine polis, şüpheli Savaş S'yi gözaltına aldı.

– Yastıkla boğduğu iddiası

Zanlı sorgusunda, akrabası Ersin Y'nin 24 Aralık 2013 tarihinde sabah saatlerinde misafir olarak evine geldiğini, birlikte kahvaltı yapmak için bakkala ekmek almaya gittiğini, döndüğünde ise Ersin Y'nin kollarının çizilmiş olduğunu, daha sonra yatak odasına yöneldiğinde Zeynep Söğüt'ü kıyafetleri yırtılmış şekilde ölmüş olarak bulduğunu öne sürdü.

Savaş S, Ersin Y'nin boşandığı eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle Zeynep Söğüt ile tartıştıktan sonra yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediğini, kimseye söylememesi konusunda da ölümle tehdit ettiğini aktardı.

Zanlı Savaş S, ifadesinin devamında Ersin Y'nin cesedi valize yerleştirip daha sonra kendisine ait taksisinin bagajını koyduğunu, birlikte çiçekçilik yapan akrabaları Nazlı T'nin (40) yanına gittiklerini anlattı. Burada Ersin Y'nin cep telefonuna el koyduğunu ve onun yönlendirmesiyle Nazlı T'nin kullandığı hafif ticari araca binerek Pozantı ilçesindeki Bürücek yaylasına gitmek için yola çıktıklarını aktaran Savaş S, Ersin Y'nin de taksiyle kendilerini arkalarından takip ettiği iddiasında bulundu.

Ersin Y'nin kendisinden aldığı cep telefonuyla zaman zaman Nazlı T'nin cep telefonunu arayıp gittikleri istikamette polis ve jandarma kontrolü olup olmadığını sorduğunu ileri süren Savaş S, yaylaya vardıklarında Ersin Y'nin cesedin olduğu valizle kendilerinden uzaklaşarak ormanlık alana gittiğini, yaklaşık 8 dakika sonra yanında valiz olmadan döndüğünü ve kendilerini "Burada olan burada kalacak" sözüyle tehdit ettiğini öne sürdü.

– Birlikte kayıp başvurusunda bulunmaya gitmiş

Savaş S'nin olaydan iki gün sonra Ersin Y. ile adliyeye giderek Zeynep Söğüt'ün kaybolduğunu bildirdiği ileri sürüldü.

Aynı gün Söğüt'ün annesi Arbiye B'nin de kızına ulaşamaması üzerine adli makamlara kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Bu arada, şüpheli Savaş S'nin anne Arbiye B. ile Zeynep Söğüt'ün bulunması için bir televizyon programına telefonla bağlandığı da öğrenildi.

Polis, elde ettiği bilgiler üzerine zanlı Ersin Y'yi Adana'da, akrabası Nazlı T'yi de Erzurum'da yakaladı.

– Ormanlık alanda kemik parçaları ve valiz bulundu

Yaylaya giden ekip, ormanlık bölgede iz takip ve kadavra arama köpeğiyle araştırma yaptı. Köpeğin tepki verdiği alanda ekiplerin kazma ve kürekle yaptığı araştırmada bazı kemik parçaları ile yıpranmış bir valiz bulundu.

Bulunan kemik parçalarının kayıp Zeynep Söğüt'e ait olduğunun tespit edilebilmesi için annesi Arbiye B'den de doku örneği alındı.

Katil zanlısı Ersin Y'nin olaydan sonra akrabası Nazlı T'ye baskı yaparak para ve dükkanını kendisine devretmesini istediği, bunun üzerine kadının korkup izini kaybettirmek için ailesiyle önce Denizli'ye ardından Antalya'ya sonrasında da Erzurum'a taşındığı belirtildi.

Öte yandan, zanlı Ersin Y'nin Zeynep Söğüt'ün kaybolmasından sonra gasp olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklandığı ve bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Gözaltındaki üç şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan üç zanlı tutuklandı.