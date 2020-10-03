Adana'da kaza yapan sürücü otomobili bırakıp gitti

ADANA (AA) – Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kaldırıma çarpıp yola devrilen otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp gitti.
PTT Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AFN 206 plakalı otomobil yola devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede otomobil sürücüsünün kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden ayrıldığını belirledi.
Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
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