55.1 F
Los Angeles
2 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemAdana’da koca vahşeti: Ekmek bıçağıyla katliam yaptı

Adana’da koca vahşeti: Ekmek bıçağıyla katliam yaptı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Özgür Durmuş (38), henüz bilinmeyen nedenle eşi ve ailesiyle tartıştı.

Eve alkollü geldiği öğrenilen Durmuş, tartışması sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla önce eşi İptahal Baba’yı, ardından kayınpederi Abdo Baba, kayınvalidesi İnayet Hellah ve kayınbiraderi Yahya Baba’nın boğazını bıçakla kesti. Durmuş, polise haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri İnayet Hellah’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 3 kişi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan eşi İptahal Baba, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunan Abdo Baba ve Yahya Baba’nın tedavileri sürdürülüyor.

Olaydan sonra polise teslim olan Özgür Durmuş, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,480BeğenenlerBeğen
16,191TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States