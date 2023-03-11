Adana’da korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana’da saat 22.35’te deprem oldu. Yüreğir ilçesindeki deprem 4 büyüklüğünde gerçekleşti.
AFAD’ın açıklamasına göre, deprem yerin 6.88 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ: DEPREM 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ise depremin Ceyhan ilçesinde ve 4.1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.
Depremin kentte kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER