Adana’da korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Adana’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 21.07’de merkez üssü Adananın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 26.2 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı.

OSMANİYE’DE DE DEPREM OLMUŞTU

Bugün saat 17.32’de Osmaniye’de de deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Orhaniye kasabası olan depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu belirtilmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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