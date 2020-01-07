Adana’da madene çığ düştü ölü ve kayıplar var!

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiinde bir maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 2 kişinin ise çığ altında kaldığı öğrenilirken arama çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pozantı ilçesi, Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağında meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düşmüştür. Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 1 vatandaşımız hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımız yaralı ve 2 vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” denildi. İHA