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7 Nisan 2023
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Adana’da otomobil ile vinç çarpıştı: 2 ölü

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’dan Kozan istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre orta şeritte yavaşlayarak ‘U’ dönüşü yapmak istedi.

Bu sırada Mehmet Emin Atıcı yönetimindeki otomobil, yol ortasında duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, T.Ç. idaresindeki vinçle çarpıştı.

Kaza sonrası ‘U’ dönüşü yapmak isteyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Vince çarpan otomobilde bulunan Atıcı ve Murat Rüzgar ise yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atıcı ve Rüzgar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anları bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin orta şeritte durup sinyal verdiği, Atıcı’ya ait otomobilin ise çarpmamak için manevra yapıp karşı şeritteki vinçe çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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