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29 Mart 2023
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Adana’da peş peşe korkutan depremler (Son depremler)

Alaturka Online
Alaturka Online

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 3,6 ve 4,5 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

İlk depremin 13, ikinci depremin ise 9,38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

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