Adana'da polis helikopterle “evde kal” uyarısını yineledi

ADANA (AA) – Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında polis, helikopter ve motorize ekiplerle "evde kal" uyarısında bulundu.
Kentte tedbirlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında polis helikopteriyle havadan kontroller gerçekleştirildi.
Tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılanlara yönelik denetimleri helikopterin yanı sıra dron ve motorize ekiplerle sürdüren polis, anonslarla "evde kal" uyarısını yineledi.
Denetimlerin havadan ve karadan devam edeceği bildirildi.