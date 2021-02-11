Adana'da polis memuru, ilik nakli bekleyen hasta kadına umut oldu

ADANA (AA) – Adana'da, ilik nakli bekleyen kadına kök hücre bağışlayan polis memuru Memduh İşcan, "Herkese kök hücre bağışında bulunmalarını ve hastalara derman olmalarını öneriyorum." dedi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Polis Merkezinde görevli 26 yıllık polis memuru İşcan, genlerinin, kök hücreyle tedavi edilmeyi bekleyen bir kadınla eşleşmesi üzerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde kök hücre bağışı gerçekleştirdi.

Gazetecilere konuşan İşcan, Türk Kızılay Adana Şubesinin 2015'te başlattığı kan bağışı kampanyasına İl Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiğini belirterek, organizasyonda birçok polis gibi kendisinin de bağışta bulunduğunu söyledi.

İşcan, organizasyonda Türk Kızılay görevlilerinin yaptığı bilgilendirme üzerine kök hücre bağışçısı da olduğunu ifade etti.

Genlerinin bir hastayla uyumlu olduğunun kendisine bildirildiğini aktaran İşcan, şunları kaydetti:

"Yeniden tetkikler yapıldı. Testlerde eşleşme sağlandığı için bağışçı olabileceğim belirtildi. Daha sonra kök hücreler alınarak hastaya nakledildi. Benim için zor olacağını düşünüp bağışta bulunmaktan vazgeçmeyi düşünmedim. Vazgeçmek hasta açısından daha yıkıcı olacaktır. Bağışçıdan kök hücre alma işlemi de sanıldığı gibi zor bir süreç değil. Kan bağışındaki işlemden farkının olmadığını söyleyebilirim.

Polisler, insanların mal güvenliğini sağlamanın yanında can güvenliğini sağlamak için de mücadele ediyor. Ben de bir hastaya umut olabilmek için kök hücre bağışçısı oldum. Herkese kök hücre bağışında bulunmalarını ve hastalara derman olmalarını öneriyorum."