Adana'da sahte parayla ödeme yaptığı öne sürülen zanlıya ev hapsi

ADANA (AA) – Adana'da, satın aldığı cep telefonunun ücretini sahte parayla ödediği öne sürülen zanlı hakkında ev hapsi kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Y, cep telefonunu internette sıfır ve ikinci el ürün satışı yapılan bir e-ticaret sitesinde ilan vererek satışa çıkardı.

İlan üzerine Mustafa Y. ile Emre A. irtibata geçip 1750 lira karşılığında anlaştı. Emre A, buluştuğu Mustafa Y'ye anlaştıkları parayı ödeyerek telefonu alıp ayrıldı.

Mustafa Y. de aldığı parayla alışveriş yapmak için gittiği markette görevlinin uyarısıyla verdiği 100 liranın sahte olduğunu öğrendi.

Satıştan elde ettiği diğer paraları inceleyen Mustafa Y, 100 liralık 16 banknotun da sahte olduğunu, sadece 50 liralık banknotun gerçek olduğunu fark etti.

– Şüphelinin evinde sahte para ve altın ele geçirildi

Mustafa Y’nin kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Emre A, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda diğer sahte paralarla aynı seri numarasına sahip 100 liralık bir banknot ile sahte çeyrek altın buldu. Cep telefonu ise zanlıdan alınarak Mustafa Y'ye teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A. hakkında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi adli kontrol kararı uygulandı.