Adana'da silahlı saldırıda iki kardeş yaralandı

ADANA (AA) – Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu iki kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde kardeşler İbrahim ve İsmail S, uyuşturucu sattıkları öne sürülen A.T. ve kimliği henüz belirlenemeyen yanındaki kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.T. ile yanındaki kişi, mahallede uyuşturucu satmamaları için kendilerine karşı çıkan İbrahim S. ve İsmail S'ye pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kardeşler, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren zanlı A.T'nin evinde yapılan aramada silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.