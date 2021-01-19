Adana'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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Alaturka Online
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ADANA (AA) – Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Polis, şafak vakti eş zamanlı yaptığı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ve tapu ele geçirildi.

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