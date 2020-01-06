Adana’da yaşanan sel, meyve ve sebze fiyatlarını artırabilir

Adanda’da etkili olan yağış binlerce ekili alana zarar verdi. Ziraat odası başkanları ekili tarım alanlarının zarar görmesi nedeniyle pazardaki bazı meyve ve sebze fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu.

“PAZARA YANSIMASI OLACAKTIR”

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Üç gündür süren yağmurlar sonucu metrekareye 250-300 kilogram yağış düştüğünü belirten Girmen, “Seyhan’da yaklaşık 100 bin dekar ekili alan zarar gördü. Bu yağışlar tarım arazilerinin tolore edebileceği bir yağış değildi. Yağıştan özellikle bu dönemde tarlada olan yeşillik, sera ürünlerinin tamamı, narenciye bahçelerinin büyük bölümü zarar gördü, hasat gecikti. Bu durumun pazara yansıması da olacaktır. Mutlaka bir miktar atış olacaktır, özellikle yaş sebzede, yeşillikte.” dedi.

“KANALLAR 20-25 YILDIR TEMİZLENMEDİ”

Hala suların tam olarak çekilmediği bölgeler olduğunu söyleyen Girmen, “Bizim ana tahliye kanallarımız uzun zamandır temizlenmiyor. Bu konuda ilgili kurumların çok büyük bir kabahati var. 20-25 yıldır temizlenmeyen ana tahliye kanalları var. Asıl kabahat bu ana tahliye kanallarının uzun süredir temizlenmemesidir” açıklamasında bulundu.

“PATATES, SOĞAN VE MARUL EKİLİ ALANLAR SULAR ALTINDA KALDI”

Sarıçam Ziraat Odası Başkanı Ali Mehmet Sarsal da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Sarıçam’da 15 bin dönüm ekili alanın yağış ve selden etkilendiğini belirten Başkan Sarsal, “Bölgemizde üretilen patates, soğan ve marul ekili alanlar sular altında kaldı. Hasarımız çok büyük. Bölgemizde 300 bin dönümde tarım yapılmakta. Şu an tespit etimiz 15 bin dönümlük alan. Fakat hasarın daha büyük olunu biliyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Fakat 15 bin dönümlük alanda bulunan ürünlerimiz tamamı zarar gördü. Yarın pazarda bu mahsullerin olmadığından fiyatlarda da artış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“TEK SEVİNDİĞİMİZ YÖN HASAT SONU OLMASI”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise bu yağışların ilkbaharda olması durumunda bir felaketin yaşanabileceğini söyledi. Doğan şöyle konuştu:

“22 Aralık Pazartesi Adana Bölgesi’nde çok yoğun yağış oldu. İlk gün metrekareye 117 kilogram yağış düştü. Şimdi tekrar yağışlar oldu. Bu toplamda 300 kilogramı geçti. Adana’da en çok yağış alan yerde Yüreğir bölgesi oldu. Bizim sadece tarım arazisi olarak kullanılan 100 bir dönüm alan sular altında kaldı. Tabi ki bu 100 bin dönümlük alanın hepsi ekili değil. Tek sevindiğimiz yönde hasat sonunda olması idi. Eğer bu yağmur ilkbaharda tarlaların ekildiği bir dönemde olsaydı bir felakete neden olabilirdi. Narenciye bahçelerimizde büyük oranda hasat yapılmıştı. Şu anda buğday ve marul ekili alanlarımızda küçük bir hasar söz konusudur. Sera alanlarımızda henüz ekim başlamadı”

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