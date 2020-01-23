Adanalı anne ve kızın dramı Meclis’e taşındı

Sakine Tillioğlu’nun dramını meclise taşıyan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay‘ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞ

Almanya’da bulunan aile mahkemesine eşinin açtığı dava sonucunda her iki ülke arasındaki anlaşmaya göre mahkemenin çocuğun doğum yeri olan ülkeye iadesine karar verdiğini, ancak kendilerinin de karara itiraz ederek dosyası temyize gönderdiklerini ve bunun sonucunu beklediklerini bildiren Sakine Tillioğlu, gazetelere yansıyan haberlere göre evlendiğinden bu yana eşinden şiddet gördüğünü ve Türkiye’ye getirdiği çocuğunun kendisini istediğini belirtiyor.

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, mahkeme kararıyla evlerine gelen pedagogların raporlarına göre küçük kız çocuğu Amina Zara‘nın annesinin yanında mutlu olduğuna dair görüntüler bulunduğuna dikkat çekti.

“YA EVLATLIK VERİLİRSE” ENDİŞESİ TAŞIYOR



Müzeyyen Şevkin, annenin, kızının iki yaşına kadar Almanya’da, son dört yıldır da Adana’da yaşadığını, burada okula gittiğini, çevresinin de Adana’da olduğunu ifade ettiğini, çocuğunun Alman makamlarına teslim edildiği takdirde işsiz babanın çocuğa gerektiği şekilde bakamayacağını ve ilgi gösteremeyeceğini vurguladığını anımsattı. Şevkin, annenin, çocuğun Almanya’ya döndüğü takdirde ilaç kullanan, hiçbir işte çalışmayan babanın ilgisizliği nedeniyle yetiştirme yurduna gönderileceğini ve ardından herhangi bir aileye evlatlık olarak verileceği endişesini taşıdığını dile getirdi.

MEKTUPLAR ERDOĞAN AİLESİ’NE ULAŞTI MI?

Müzeyyen Şevkin’in konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yazılı olarak sorduğu sorular şunlar:

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden yardım ve destek bekleyen annenin feryadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyulmuş mudur? Duyulmuşsa gerekli incelemeler yapılacak mıdır?

– Kızı Almina Zara Tillioğlu’ndan ayrılmak istemeyen anne Sakine Tillioğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yazdığı mektupla ilgili bilginiz mevcut mudur? Mektuplar Erdoğan ailesine ulaştırılmış mıdır?

– Türkiye’de Sakine Tillioğlu ile aynı kaderi paylaşan başka anneler var mıdır?

– Sakine Tillioğlu davasında olduğu gibi dava süreci devam eden veya davası sona eren ancak Türkiye’de kalmak istemesine rağmen Almanya’ya dönen başka çocuklar var mıdır? Varsa 2010-2020 yılları arasındaki çocuk sayısı kaçtır?

– Davaları devam eden çocukların mutlu oldukları Türkiye yerine başka ülkelere gönderilmemesi adına Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Adalet Bakanlığı nezdinde yeni bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?