Adanalılar’dan tepki: ‘Havaalanımız kapatılamaz’

Kent merkezine 35 kilometre uzakta, Mersin il sınırlarında yapımı süren 12 milyon yolcu garantili Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın tamamlanmasıyla, mevcut Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılacağı yönündeki haberler Adanalılar’ı harekete geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın çağrısıyla Şakirpaşa Havalimanı önünde toplanan çok sayıda Adanalı, “Havaalanımız kapatılamaz” sloganıyla duruma tepki gösterdi.

Ceyhun ÖZGÖNÜL/ADANA

Adanalılar’ın havalimanlarına sahip çıkmaları konusunda sosyal medya üzerinden çağrı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın davetine CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

7 MİLYON NÜFUSLU 3 İL, 2 HAVAALANINI KALDIRIR

Adanalıların havalimanı konusundaki taleplerini dillendiren Zeydan Karalar, kendilerinin Mersin il sınırları içine yapılan ve inşaatı tamamlanmak üzere olan yeni havalimanına karşı olmadıklarını ancak Adana Havalimanının da kapatılamaması gerektiğini söyledi. Bir süre önce hizmete giren Rize Havaalanı üzerinden örnek veren Zeydan Karalar, “Rize’nin nüfusu 350 bin, Trabzon’un 850 bin. Buna rağmen Rize Havaalanı açıldı diye Trabzon kapatılmadı. Bu iki ilde 2 havaalanı olabiliyor. Oysa Adana’nın nüfusu 3 milyon, Mersin ve Osmaniye’yi de eklersek 7 milyon nüfus ediyor. Bu 7 milyon nüfus 2 havaalanını rahatlıkla kaldırır o zaman. Adana Havalimanı’nın kapatılmasını Adana kamuoyu kesinlikle istememektedir. Havaalanımızın kaldırılması Adana’ya çok büyük zarar verir. Havaalanımızın kapatılmasını istemiyoruz. Bu duyurumuzun devlet yöneticilerince kale alınacağını, Adanalılar’ın çağrısına olumlu yanıt vereceklerini umuyorum” dedi.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ HAVAALANLARI ARASINDA

Toplantı sırasında bilgilendirmede bulunan sivil havacılık uzmanı pilot Rahmi Süren de, Şakirpaşa Havalimanı’nın coğrafi ve teknik koşulları nedeniyle dünyadaki 41 bin 820 havalimanı içinde, 61 yıldır en güvenlikli havalimanı olarak ilk sıralarda bulunduğunu söyledi. Hizmete girdiği 85 yıldır hiç kapanmayan ve herhangi bir kaza gerçekleşmeyen Şakirpaşa Havalimanı’nın ayrıca Türkiye’deki tek NATO apronlu piste sahip olduğunu, bu açıdan da stratejik önemde ve ayrıcalıkta olduğunu kaydetti.

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