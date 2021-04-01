Adanaspor kümede kalma hedefine odaklandı

ADANA (AA) – EREN BOZKURT – TFF 1. Lig'de 28 puanla 14. sırada bulunan Adanaspor'un teknik heyeti ve futbolcuları, sezonu küme düşme hattından uzakta tamamlamayı hedefliyor.

Geçen sezon bitime 3 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşmenin kaldırılması sonrası TFF 1. Lig'de mücadele etmeyi sürdüren Akdeniz ekibi, bu sezon 27 maçta 28 puan topladı.

Ligde 14. sırada bulunan turuncu-beyazlılar, geçen sezon yaşadığı sıkıntıya düşmemek için, takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştıracak galibiyetler almayı amaçlıyor.

– Arın: "Düşme potasıyla ara tamamen kapandı"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, AA muhabirine, milli maç arasında Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Boluspor maçında 3 puan almak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Arın, şöyle konuştu:

"İkinci yarının başındaki avantajımızı tekrar yakalamak istiyoruz. Çünkü düşme potasıyla ara tamamen kapandı. O doğrultuda Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. İkinci devre bir maç kazanmışız. İkinci yarının başında rahat bir takımken, şu anda korkuyu yaşamaya başladık. Aşağıdakilerle aramızda 3 puan fark kaldı. Ne kadar avantajlı durumda olsak dahi maç kazanamazsan o avantajın hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden maçları kazanarak avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Bunun için de en önemli maç, en yakın maç. Boluspor maçına bu doğrultuda çalışıyoruz. Küme düşme endişesi yaşamıyoruz ve bunu hiç düşünmek istemiyoruz. Eğer kazanamazsak da o sıkıntı var tabii. Biz bu barajı geçip rahat bir nefes alacağımızı düşünüyoruz."

– Celil Yüksel: "Endişe bizi hataya sürükler"

Orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Beypiliç Boluspor maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

Kaybettikleri puanlar için üzgün olduklarını belirten Celil, "Takım olarak kendi aramızda da konuşuyoruz. Önümüzdeki maçta mevcut kötü seriye son verip, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Düşme endişesi yaşamıyoruz çünkü endişe bizi hataya sürükler. O yüzden buna mahal vermek istemiyoruz. Düşme potasıyla aramızda çok fark vardı. Kendi sorunlarımızdan dolayı fark kapandı. Tabii ki bu farkı tekrar açmak bizim elimizde. Umarım Bolu'da iyi bir başlangıç yaparız ve farkı tekrar açarız. Ligde kalan 7 maçı en iyi şekilde değerlendirip, Adanaspor'un layık olduğu yerde ligi bitirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

– Atalay Babacan: "Küme düşme düşüncesi biraz stres yapabiliyor"

Orta saya oyuncusu Atalay Babacan, milli maç arasında kondisyon yüklemesi yaptıklarını anlattı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendileri için faydalı olduğunu vurgulayan Atalay, "Önümüzde Boluspor maçı var. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini alacağız. Şu an biraz sıkıntılı durumdayız ama bunu düzeltecek olan da bizleriz. Takım arkadaşlarıma, herkese güveniyorum. Önümüzdeki haftalardan alnımızın akıyla çıkacağız inşallah. Maç maç bakıyoruz ve önümüzde Boluspor karşılaşması var. Ondan sonra da önemli maçlar oynayacağız. Şimdilik Boluspor maçına odaklandık. Küme düşme düşüncesi biraz stres yapabiliyor. Önemli olan sahada yapacaklarımız. Kendimize de güveniyoruz. İnşallah bu durumdan en kısa zamanda çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.