Adanaspor'dan Fenerbahçe'ye “geçmiş olsun” mesajı

ADANA (AA) – TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe Kulübüne "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Turuncu-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Kovid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.