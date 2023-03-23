Adaş gelinler belediye başkanı olmak için yarıştı

Antalya’da Okan Kocakaya’nın geçen hafta İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olmak amacıyla istifasının ardından boşalan Demre Belediye Başkanlığı görevi için mecliste seçim yapıldı.

Seçime Demre Belediye Meclisi’nin 15 üyesinin tamamı katıldı. ‘Millet İttifakı’nın adayı olarak etik gereği CHP’den İYİ Parti grubuna katılan meclis üyesi Gülsüm Cengiz ile ‘Cumhur İttifakı’nın adayı olarak AKP’li meclis üyesi Gülsüm Cengiz (41) seçime katıldı.

İki kuzenin eşleri olan Gülsüm Cengiz’lerin yarışında ipi göğüsleyen, İYİ Partili Gülsüm Cengiz oldu. Gülsüm Cengiz üçüncü turda 8 oy alarak Demre’nin yeni belediye başkanı seçildi.

AKP’li Gülsüm Cengiz ise yedi oyda kaldı. Yeni belediye başkanı Gülsüm Cengiz, Demre’nin de ilk kadın belediye başkanı oldu. Başkan Gülsüm Cengiz, ayrıca Antalya’nın 19 ilçesinde de tek kadın belediye başkanı…

Seçimi eski başkan Okan Kocakaya ve siyasi parti başkanları da izledi. Seçimin ardından Okan Kocakaya, CHP ve İYİ Parti il başkanlarıyla yöneticiler, makamında ziyaret ettikleri Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz’i tebrik etti. (DHA)