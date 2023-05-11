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11 Mayıs 2023
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Aday çekilirse ne olur? YSK temsilcisi yanıtladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçime 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

YSK yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı oy pusulaları aynı kalacak, İnce’nin ismi de pusulada yer alacak.

İnce aday olmamasına rağmen, kendisine verilen oylar da geçerli kabul edilecek. Yurt dışı temsilciliklerinde de oy verme işlemi tamamlanmıştı.

İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, adaylardan birinin çekilmesi halinde uygulanacak prosedürü SÖZCÜ’ye anlattı ve şunları söyledi:

*Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulası değiştirilmez. Adayın aldığı oylar da geçersiz sayılmaz.

Çekilen adayın yüzde 50’yi aşarak seçimi kazanması halinde olacakları da anlatan Öztürk, “Çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise ikinci tur yapılır. 2. tura ilk turda 2. ve 3. olan aday katılır. Onlar 2. tura kalmış kabul edilir ve seçimler bu 2 aday arasında gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

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