Aday gösterilmek istenen 11 ismin bir günde topladığı imza sayısı belli oldu

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin ilk günü tamamlandı.

Buna göre; Muharrem İnce için 28 bin 235, Muhammed Ali Fatih Erbakan için 27 bin 910, Sinan Oğan için 15 bin 573, Doğu Perinçek için 6 bin 679, Yakup Türkal için 993, Erkan Trükten için 397, Tevfik Ahmet Özal için 237, İrfan Uzun için 176, Halil Murat Ünver için 119, Hilmi Özden için 60 ve Davut Turan için 34 imza atıldı.

11 adayın, 27 Mart saat 20.00’ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. (DHA)