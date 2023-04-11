Aday gösterilmeyen AKP’li vekil: Kölelikten kurtuldum….

Milletvekili adayı gösterilmeyen AKP Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, “Kölelikten kurtuldum” paylaşımı yapınca tepki gördü. Yaptığı paylaşımın George Washington’dan alıntı olduğunu hatırlatan AKP’li vekil, “Kesinlikle vatandaşlarımıza ve partimize karşı bir sitem değildir” diye düzeltme yaptı.

Halen TBMM katip üyesi olan AKP’li Dinçel, milletvekili listelerinin açıklandığı gün, “Elhamdülillah… ‘Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür’ George Washington” sözünü paylaştı. Bu yoruma tepkiler geldi. AKP’li vekil, tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:

*Son paylaşımımız ne yazık ki yanlış anlaşılmıştır. Bu sözü George Washington, Başkanlık görevi bittiği zaman sarf etmiştir. Biz de Milletvekilliği görevimizin sona erecek olması nedeniyle böyle bir alıntı yaptık.

*Kesinlikle vatandaşlarımıza ve partimize karşı bir sitem değildir. Keza adaylık başvurusunda da bulunmamıştık. Sadece aileme daha çok vakit ayırabilecek olmanın mutluluğunu paylaşmak istedim.

