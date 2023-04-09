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9 Nisan 2023
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Aday olmayan Fahrettin Koca’dan ilk mesaj

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm bakanları deprem bölgesinden milletvekili adayı yapacağını söylemişti. Ancak iki bakan listede yer almadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özel durumlarını gerekçe göstererek aday olmak istemedi.

KOCA’DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Koca, listelerin YSK’ya teslim edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koca şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum.

*Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun.

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