Adaylık başvurusu yapan Muharrem İnce ‘Bu seçimi alacağız’ dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de YSK’ya Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yaptı.

YSK önünde konuşan İnce şunları söyledi:

*Türkiye bir trol cenneti. Türkiye’de sadece İletişim Başkanlığı’nın trolleri yok, belediye, parti trolleri var. Bu troller önce Sayın Ekrem İmamoğlu’na sonra Sayın Meral Akşener’e yaptılar.

*İftiralar attılar. Bu trol ordusu şimdi bana sataşıyor. Ben çetin cevizim, pes etmem. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız.

*Bugün, oy oranımız 19-20’lerde… Kampanya süresince bazı adaylar oyunu artırır, bazıları düşürür. Bizim medyamız yok, sadece sosyal medyada gençlerin desteğiyle yürüttüğümüz hesaplar.

*Partide benim makam aracım yok, nerede trol hesaplarına verecek para. Biz bu kampanyayı 30’un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60’ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu trol ordularıyla hiç işim olmaz. Kimse pes edeceğimi zannetmesin. Bu seçimi alacağız.

*Ben projelerimi anlatacağım. Gıda enflasyonunu nasıl yok edeceğiz, tarımı nasıl geliştireceğiz bunları anlatacağız.

*Memleket uçurumun kenarında, çekip çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Anayasamıza göre Sayın Erdoğan’ın aday olmayacağı için dilekçemiz hazır. İtirazımızı yapacağız.