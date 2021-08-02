ADEM METAN ALEVLERE CANLI YAYINDA ŞAHİT OLDU?





Yayının tamamını izlemek için ►https://youtu.be/HFp0iBxOHgU

Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Gazeteci Adem Metan Marmaris'ten yayınımıza bağlandı. Marmaris'teki son durumu bizlere aktardı. Alevler nasıl bir anda etrafı sardı? Adem Metan yangına canlı yayında şahitlik etti? Kaç helikopter yangına müdahale etti? — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir