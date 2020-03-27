Adeta suç makinesi! 36 ayrı yakalama kararı, 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

İstanbul Emniyeti Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında, “Hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma” gibi suçlardan 36 yakalama emri bulunan Ceylan K. (29) isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Ceylan K.’nın saklanabileceği adresleri mercek altına aldı. Yaklaşık bir ay boyunca sürdürülen takipler sonucu Ceylan K.’nın cezaevi firarisi olarak aranan sevgilisi Özgür K. ile saklandığı adresi belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Ceylan K. ve Özgür K. gözaltına alındı.

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüpheli kadının yüzlerce suçtan kaydı, 40 yıl da hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli de cezaevine gönderildi.