Adil Gevrek: Lig ertelenmeli ya da askıya alınmalı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, NTV’ye özel açıklamalarda bulundu. Gevrek, Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Adil Gevrek açıklamasında, “Her şeyin başı sağlıktır. Futbol düşünürken herkesin sağlığı önemli. Seyircisiz oynamak tedbir içindir ama ligde yabancı oyuncular çok ve yurt dışına gelip gidiyorlar. Menajerler var, arkadaşları var. Bana göre seyircisiz oynamak da doğru bir karar saygı duymamız lazım ama lig ertelenebilir çünkü risk devam ediyor. Biri yurt dışında gidince, biri gelince ister istemez bir panik var. Ertelenmesi de isabetli bir karar olur. Bir futbolcu yurt dışına gidiyor geliyor ve bir çok kişiyle temas halinde oluyor, oyuncuyla temas halinde oluyor” dedi.

‘BİR OYUNCUMUZ YURT DIŞINA GİTTİ VE PANİK VAR!’

Gevrek, kendilerine oyunculardan herhangi bir talep gelip gelmediğinin sorulması üzerine, “Var, panik var. Bir oyuncumuz yurt dışına gitti ve bir panik oldu. Biri yurt dışından gelince panik bence doğal. Futbolcular arasında şu an 1-2 ama sayısı çoğalır diye düşünüyorum” sözlerini kullandı.

Adil Gevrek son olarak, “Ertelenmesi yanında bence lig askıya da alınabilir. Bu sene durdurulabilir o da bir seçenek. Bence bu da düşünülebilir” açıklamasını yaptı.