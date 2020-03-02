Adil Gür’ün canlı yayında Rus kadınlarla ilgili sarf ettiği sözler tepki çekti !

A&G Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Adil Gür, “Ruslardan dost olmaz, Ruslardan başka türlü dost olur” dedi.

Adil Gür’ün canlı yayında Rus kadınlarla ilgili sarf ettiği sözler tepki çekti !

A&G Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Gür, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayınında, halkın İdlib saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Yurttaşların ‘kendi göbeğimizi kendimiz keselim‘ mesajını verdiğini söyleyen Gür, “Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor” dedi.

Ayıdan post Rus’tan dost olmaz

Gür sözlerine şöyle devam etti:

“Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli.” ifadelerini kullandı.

Ruslardan başka türlü dost olur sadece

Gür’ün sözleri sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girerken, birçok kullanıcı tepki gösterdi:

Adil Gür: "Ruslardan dost başka türlü olur.." Ordunun harekat yaptığı, şehitlerin olduğu bir konuyu tartışırken bile aklı uçkurunda, bunlar nasıl insanlar yahu? pic.twitter.com/Zsd8N7hO7L — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) March 1, 2020

Adil Gür: "Ruslardan dost başka türlü olur.." Ordunun harekat yaptığı, şehitlerin olduğu bir konuyu tartışırken bile aklı uçkurunda, bunlar nasıl insanlar yahu? pic.twitter.com/Zsd8N7hO7L — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) March 1, 2020

Sn. @veyisates Adil Gür 'ü program sonuna kadar sütüdyoda tutacak mısınız ?@HaberturkTV sizin de itibarınızı zedeliyor. — Levent Özeren (@lvntozrn) March 1, 2020

Utanç verici sözler… Adil Gür, "Ruslar'dan dost başka türlü olur" diyor ve hiç utanmıyor. Ben ülkem adına utanıyorum. Hayatımda böyle bir iğrençliğe şahit olmadım. Ekranları kimlerle dolduruyorsunuz? pic.twitter.com/bEgvoOTE5F — Çağlar Cilara (@caglarcilara) March 1, 2020

Adil Gür çok ayıp etti… Ne olursa olsun öyle bit benzetme yapılmaz. Türkiye’de bu kadar rus kadınla evli erkek var, onu geçtim kadın kadındır. Savaşta kadınlara ve çocuklara ne el uzatılır ne dil uzattılır. — sevda turkusev (@sevdaturkusev) March 1, 2020