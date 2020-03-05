Kıvılcım kendi ayağına sıktı. Adil Hoca fırsatı kaçırmayıp Kıvılcım'ı hastaneden kovuyor. Mucize Doktor Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin: https://bit.ly/2k2MEqN Mucize Doktor Ailesine katılmak için: https://bit.ly/3aNV2QE Oyuncular:
Taner Ölmez
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Hazal Türesan
Özge Özder
Murat Aygen
Fırat Altunmeşe
Hayal Köseoğlu
Bihter Dinçel
Korhan Herduran Ve
Reha Özcan #MucizeDoktor #MfYapım #mucizedoktor #GoodDoctor
Anasayfa Alaturka TV Adil Hoca, Kıvılcım’ın işine son verdi! – Mucize Doktor 25. Bölüm