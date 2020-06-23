Adil öksüz NATO kışlasında kaldı

Kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye’den kaçan üst düzey FETÖ’cüler ilk olarak, Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Almanya’daki Heidelberg’in güneyindeki Campbell Kışlası ve onun yanındaki Mark Twain Village’de ağırlandı. İddialara göre, Adil Öksüz de kaçtıktan sonra birkaç ayını bu kışlada geçirdi.

Öksüz’ün, halen Almanya’da olup olmadığı sorularına ise, “Kişisel bilgileri koruma yasası” gereği cevap verilmiyor. Heidelberg, kaçak savcı Zekeriya Öz’ün de buluntuğu belirtilen Speyer’e yakın. Böylece, Heidelberg-Speyer-Mannheim ve Ludwigshafen bölgesinin, FETÖ’cülerin ana merkezi olduğu bilgileri de giderek ağırlık kazanıyor.

120 FETÖ’CÜ VAR

FETÖ’nün üst düzey elamanlarının getirilip konaklatıldığı bu yerde 120’ye yakın FETÖ’cü olduğu öğrenildi. Bunlar arasında eski asker, doktor, avukat, gazeteci, savcı, hakim, akademisyenler bulunuyor. Şu anda 120 FETÖ’cü ile yaklaşık 300 Suriyeli ya da Afgan göçmen bu kışlada bulunuyor. Kışlanın çevresi tamamen kapalı ve dışarıdan özel bir ekip tarafından korunuyor.

ALMANYA’DAKİ KIŞLANIN BİR BÖLÜMÜ ABD ASKERLERİNE AİT

FETÖ’cülerin kaldığı Heidelberg’deki kışlanın bir bölümü NATO’ya, bir bölümü ABD askerlerine ait. Aralarında bir sokak var. Bu köyde cami yok, sadece küçük bir kilise var.

Kışlada iki ayrı güvenlik ekibi var. Biri kışlanın içinde diğeri dışarıda. FETÖ’cüler ABD Ordusu ya da NATO’nun onlar için özel pişirdikleri yemekleri yiyorlar.