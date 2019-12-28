Adım adım final geliyor işte elenen isim! Masterchef’te kim elendi?

MasterChef’te Güzide, Alican ve Ekin’in elenmemek için yarıştığı eleme gecesinde şefler yarışmacılardan üç farklı lezzet yaptırarak, her birine puan verdi. 3 etaplı oyunun sonunda en düşük puanı alan isim Masterchef’e veda etti. Masterchef’in birincisi pazar gecesi ortaya çıkacak ve büyük ödülün sahibi olacak. İşte heyecan dolu dakikalara sahne olan MasterChef’in son bölümünde elenen isim…

Masterchef’te şampiyon olacak ismin belli olmasına çok kısa bir süre kaldı. Cemre’nin adını yarı finale yazdırmasının ardından Güzide, Alican ve Ekin elenen isim olmamak için üç farklı yemekten en yüksek puan almak için yarıştı. Peki MasterChef’te kim elendi? İşte dünkü programda MasterChef’e veda eden isim…

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Masterchef yarışının son etabından birinci olarak çıkan isim Güzide oldu. Alican yarışı ikinci sırada tamamlayınca elenen isim Ekin oldu. Güzide 64, Alican ise 54 puan aldı. Ekin 42 puanla yarışmaya veda eden isim oldu.

MASTERCHEF EKİN ULAŞ KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

MasterChef eleme gecesi 1. yemeğinde şefler Topik isimli yemeği yarışmacılardan yapmalarını istedi. Yapılan ilk yemek ardından puan durumu şekilde;

Güzide: 22 Puan

Alican: 17 Puan

Ekin: 13 Puan

MasterChef eleme gecesi 2. yemek: Şefler bu kez yarışmacılardan yoğurtun ön planda olduğu bir yemek istedi. Yemek ardından oluşan puan durumu;

Güzide: 43

Alican: 36

Ekin: 29