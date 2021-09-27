Adım adım soğuyacak… Hafta ortasına dikkat

Geçtiğimiz haftanın son günlerinde yükselişe geçen sıcaklıklar, hafta sonu yazdan günlerin yaşanmasına neden oldu. Türkiye yeni haftaya da sıcak ve güneşli bir havayla başlıyor ancak tahminlere göre hafta ortasında sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor.

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Yazdan kalma hafta sonunun ardından yeni hafta da sıcak ve güneşli bir havayla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin haritasına göre yarın yurdu etkilemeye başlayacak olan yağışlar çarşamba ve perşembe günü etki alanını genişletecek. Yağışlarla beraber hava sıcaklıkları da 5-6 derece düşüş yaşayacak.

SİS VE PUS KENDİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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