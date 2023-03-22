Adıyaman milletvekili kürsüden ateş püskürdü: Neden?

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda deprem sonrası yaşanan tüm aksaklıklara ve ihmallere tepki gösterdi. Tutdere, “Madem ‘teknolojik devrim yaptık, madem zengin ülke olduk’ diyorsunuz; Neden ailelerine mesaj atan yaşayan vatandaşları kurtaramadınız? Neden Adıyaman’da enkazlara 2’nci günün sonunda ulaşabildiniz, Neden vatandaşa bir hilti veremediniz, Kırk üç gündür neden vatandaşa bir çadır veremiyorsunuz, Bugün bu Meclis’te neden Orman Kanunu konuşuluyor?” diye sordu.

ARKADAŞINIZIN CENAZESİNE 3. GÜN ULAŞTINIZ

Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında söz alan CHP’li Tutdere,

“Depremde binlerce yurttaşımızı kaybettik. Adıyaman Milletvekilimiz , halk adamı Yakup Taş’ı da kaybettik. AKP Grup Başkan Vekili Sayın Akbaşoğlu yaraların taze olduğu, acıların yaşandığı bu ortamda gerçekten hem milyonlarca depremzedeyi hem de vefat eden binlerce insanın hatırasını rencide edecek birtakım beyanlarda bulundu. ‘Zengin devlet zengin birey anlayışını hayata geçirdik, teknolojide devrim yaptık, Ak Parti hayalleri gerçekleştirdi’ dedi. Şimdi, ben de millet adına soruyorum Sayın Akbaşoğlu’na ve iktidar grubuna: Peki, madem teknolojik devrim yaptınız, bu gruptaki milletvekili arkadaşınızın cenazesine depremin 3’üncü günü saat beşe kadar neden ulaşamadınız arkadaşlar?” diye sordu.

Tutdere, depremde binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşın mağduriyetini dile getirdi. TBMM’de deprem yerine Orman Kanunu’nun konuşulmasını sorgulayarak şunları söyledi:

NEDEN KURTARAMADINIZ?

“Adıyaman’da, Hatay’da, deprem bölgelerinde kurtarılacak pozisyonda olan, sesleri gelen, telefon konuşması yapan, ailelerine mesaj atan binlerce vatandaşı neden kurtaramadınız, neden? Teknolojik gelişme devrimi yaptıysanız termal kameralarınız, dinleme cihazlarınız neredeydi? Neden Adıyaman’da enkazlara 2’nci günün sonunda ulaşabildiniz, neden? Vatandaş soruyor, ben de soruyorum, neden? Neredeydiniz?

“BİR HİLTİ VEREMEDİNİZ”

Madem teknolojik gelişme vardı, neden vatandaşa bir hilti veremediniz, bir jeneratör veremediniz, neden bir demir makası veremediniz? Madem zenginlik vardı, AFAD’ın depolarına neden bir çadır koyamadınız, neden? İnsanlar enkazların başında soğuktan titreyerek cenazelerini günlerce bekledi, enkaz altında binlerce insan donarak öldü, donarak. Neden yapmadınız?

“ÇADIR VEREMİYORSUNUZ”

Madem zengin birey, zengin devlet anlayışını hayata geçirdiniz, soruyorum size: Kırk üç gündür neden vatandaşa bir çadır veremiyorsunuz, neden? Neden çocuklar şu anda üşüyor hâlâ? Neden yağmurdan sonra çadırları sel bastığında anneler dizlerine kadar çamurun içerisinde kaldı, neden? Bugün deprem bölgesindeki çocuklara neden bir süt veremiyorsunuz? Neden bir battaniye veremiyorsunuz insanlara?

“NEDEN PARALARI YATIRMADINIZ?”

Madem teknolojik devrim yaptık, madem zengin ülke olduk, soruyorum size: Neden evleri yıkılan vatandaşlara vaad ettiğiniz yardımları kırk üç gündür hesaplarına yatıramadınız, neden?

Gelin, bu kürsüden bu millete cevap verin, oturduğunuz yerde büyük laflar etmeyin. Bari millet acısını yaşarken yapmayın, bari onların hatıralarına saygılı olun, bari yakınlarını kaybeden insanlara saygılı olun.

Telefonum burada, her gün arayanların yüzde 70’i çadır istiyor bizden. Madem zengin bir hükümet olarak Türkiye’yi uçurdunuz, derhâl bütün vatandaşlarımızın konteyner taleplerini karşılayın. İthal mi edersiniz, üretir misiniz, ne yapacaksanız yapın. 2 milyondan fazla insan çadırda yaşıyor, nereye kadar?

“NEDEN ORMAN KANUNU KONUŞULUYOR?”

Bugün bu Meclis’te neden Orman Kanunu konuşuluyor? Neden şu anda üniversitelerde okuldan uzaklaşan çocukların durumu konuşulmuyor? Neden şu anda LGS’ye girecek olan çocuklarımızın, deprem bölgesindeki gençlerimizin, üniversiteye hazırlanan gençlerimizin sorunları konuşulmuyor?

Neden şu an göç etmek zorunda kalan, depremler nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanına dağılan yurttaşlarımızın barınma sorunu konuşulmuyor bu Meclis’te? Bütün gruplara söylüyorum; neden? Bugün yeri mi Orman Kanunu’nu konuşmanın.

Nasıl yapacağız? Konteyner sorununu nasıl çözeceğiz, çadır sorununu nasıl çözeceğiz? İnsanların barınma sorununu nasıl çözeceksiniz? İnsanların maddi, manevi kayıplarını nasıl karşılayacaksınız? Neden buna ilişkin kanunlar gelmiyor bu Meclis’e, neden? Millet sizden bunları bekliyor. Bu Meclis’in asrın kanunlarını çıkarması lazım.”