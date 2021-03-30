Adıyaman Valisi Çuhadar, Kovid-19 denetimlerinde kendisine HES kodu soran esnafa teşekkür etti

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki kentte denetim yaptı.

Vali Çuhadar ve beraberindekiler esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Ev eşyaları satan bir mağazaya giren Vali Çuhadar'a, işletme çalışanları Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sordu.

Vali Çuhadar'ın "HES kodum olmazsa beni içeri almazsın yani" demesi üzerine işletme çalışanı "içeri alamayız sayın Valim" dedi.

Bundan memnun kaldığını dile getiren Çuhadar, içeri girmeden esnafa duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında esnafı ziyaret ettiklerini, alınacak tedbirler sayesinde hep birlikte bu sıkıntıların aşılacağını belirterek, "Esnafımızı gerek iş yerlerinde gerek özel hayatlarında ve hafta sonlarında duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sadece alınan önlemlerle bir yere varamayız. Bu önlemlerin uygulanması, kuralları uyulması gerekiyor." diye konuştu.

Denetimlere Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adıyaman Esnaf Ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay katıldı.