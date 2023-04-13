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13 Nisan 2023
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Adıyaman’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Alaturka Online
Alaturka Online

AFAD verilerine göre saat 16.26’de Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Alancık gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

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