Adıyaman’da belediye binası moloz yığınına döndü





Kahramanmaraş’tan sonra en büyük yıkımı yaşayan illerin başında gelen Adıyaman’da depremin yıkıcı etkisi günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Adıyaman Belediye binası başta olmak üzere birçok resmi kuruluşa ait binalar, vatandaşlara ait konutlar ile işyerleri moloz yığınına döndü. Kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kimsenin olup olmadığı ise bilinmiyor.

YOLDA DERİN YARIKLAR OLUŞTU

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ise deprem sonrası ilçe merkezindeki yolda derin yarıklar oluştu.

Trafiğe tamamen kapanan yolda yaklaşık yarım metre genişliğinde, bir metre derinliğinde yarıkların yanı sıra, yer yer çökmeler yaşandı.

Yol kenarındaki birçok bina da ağır hasar alırken, yoldaki tahribat nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.