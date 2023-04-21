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21 Nisan 2023
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Adıyaman’da CHP’nin konvoyundaki bir araca tekmeli saldırı

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Adıyaman’da temaslarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Samsat ilçesindeki çalışmalarının ardından, akşamüstü Adıyaman Havaalanı’na doğru konvoyla yola çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte en önde bulunduğu araç Kahta’dan geçerek havaalanına gitti.

Ancak CHP’nin konvoyunun en sonunda bulunan bir araç Kahta’daki AKP seçim ofisinin önünden geçerken, orada bekleyenlerin bir kısmı bariyerleri aşarak karşı tarafta bulunan yola doğru koştu ve CHP’nin konvoyundaki araca tekme ve yumruk attı.

Kısa süreli saldırı, aracın hareket ettiği sırada caddede bekleyen sivil polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi. Saldıranlar, arkadaki aracın basın mensuplarına ait olduğunu öğrenince, polisin de yönlendirmesiyle aracın geçmesine izin verdi. ANKA

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