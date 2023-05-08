Adıyaman’da korkutan deprem (Son depremler)

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde deprem oldu. Saat 23.20’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı.

Deprem, yerin 8.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ve 4.7 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtilirken, deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER