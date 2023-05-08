66.8 F
Los Angeles
8 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemAdıyaman’da korkutan deprem (Son depremler)

Adıyaman’da korkutan deprem (Son depremler)

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde deprem oldu. Saat 23.20’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı.

Deprem, yerin 8.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ve 4.7 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtilirken, deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,498BeğenenlerBeğen
16,188TakipçilerTakip Et
3,520TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States