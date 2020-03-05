Adıyaman’da muhtarlardan CHP’li Engin Özkoç’a tehdit

Adıyaman’da bazı köy ve mahalle muhtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştiren CHP’li Engin Özkoç’u protesto etti. Muhtarlar, Özkoç’un çarpı işaretli.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün yapılan görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle eleştirilen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a, Adıyaman’da muhtarlar tepki gösterdi. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyeleri, yanlarında getirdikleri CHP Milletvekili Engin Özkoç’un üzeri çarpı işaretiyle kapatılmış fotoğrafının bulunduğu pankartını parçalayarak yaktı.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyeleri AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a söylediği sözler nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u tehdit etti.

Muhtarlar, yanlarında getirdikleri CHP Milletvekili Engin Özkoç’un üzeri çarpı işaretiyle kapatılmış fotoğrafının bulunduğu pankarta “Reise uzanan dili keser, kalkan kolu kırarız” tehdidini yazdı. Muhtarlar daha sonra pankartı kesip yaktılar.

Dernek başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda Başkomutan olduğunu söyleyerek, “Başkomutana yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmaktadır. Şu an orada cephedeki ordumuzun moralini bozmanın hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla bizim cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret, cumhurbaşkanımızın şahsına değildir. Başkomutanımızın şahsınadır, dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hepsine yapılmıştır. Engin Özkoç’a yapmış oldukları hakaretleri iade ediyoruz” dedi.