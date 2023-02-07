‘Adıyaman’da sağ kalanlar aç ve donmak üzere, enkaz altındakiler hala kurtarılmayı bekliyor’





Geceyi -5 derece soğukta geçiren Adıyaman ve ilçelerindeki vatandaşlar, depremin üzerinden 30 saat geçmesine rağmen yaşam savaşı veriyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer’in “Ulaşılmayan bir bölgemiz yok” ifadelerinin aksine, arama kurtarma ekiplerinden umudu kesen vatandaşlar kendi olanaklarıyla yakınlarını enkazdan kurtarmaya çalışıyor.

Gölbaşı ilçesinden sesini duyurmaya çalışan vatandaşlar, “Gölbaşı’mız depreme yenik düştü. Birçok kişi an itibarıyla enkaz altında. Daha kurtarma ekipleri ilçeye ulaşmadı” paylaşımları yaptı. İlde elektrik, su, yiyecek, barınma sıkıntısı yaşanıyor. Geceyi hemşerileriyle geçiren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere sağ kalanların aç ve donmak üzere, enkaz altındakilerin ise hala kurtarılmayı beklediğini söyledi.

“KELİMELERLE ANLATILAMAYACAK KADAR KÖTÜ BİR TABLO VAR”

Adıyaman Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın 30 saattir arama ve kurtarma ekip ve ekipmanlarını beklediğini belirterek, “Adıyaman’da kelimelerle anlatılamayacak kadar kötü bir tablo var. Yüzlerce bina yıkıldı, enkazda kurtarılmayı bekleyen binlerce insanımız var. Çok geniş alanda yıkım olduğu için mevcut arama kurtarma çalışmaları yetersiz.

Vatandaşlar kendi İmkanlarıyla enkaz altından canlarını çıkarmaya çalışıyor. Mevcut ekipler ve gönüllüler yardım için çırpınıyor ama herkesin eli kolu bağlı. Çünkü hem ekip hem ekipman eksiği had safhada. Adıyaman 30 saattir arama kurtarma ekipleri ve ekipman desteğini bekliyor. Sesimizi duyan herkese sesleniyoruz: İnsanların kaderine terk edildiği Adıyaman’da arama kurtarma ekibine ihtiyacımız var.

Adıyaman’da kritik saatler yaşıyor. Tüm ülkeye ve tüm dünyaya arama kurtarma ekibi çağrısı yapıyoruz. Elektrik yok, hava çok soğuk. Sağ kalanlar aç ve donmak üzere, enkaz altındakiler hala kurtarılmayı bekliyor” dedi.

GÖLBAŞI’NDAN ÇIĞLIKLAR YÜKSELİYOR

Gölbaşının depreme yenik düştüğünü söyleyen Ali Şah Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Gölbaşı’mız depreme yenik düştü. Birçok kişi an itibarıyla enkaz altında. Daha kurtarma ekipleri ilçeye ulaşmadı. Su yok, elektrik yok, doğalgaz yok ve ekmek de yok.

Geceden bu yana insanlar aç-susuzlar. Kar ve soğuk diz boyu. Artçılar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Haklı olarak herkes, bu soğukta sokakta ve yakını enkaz altında olanlar da enkaz başında çaresiz bir bekleyiş içindeler. Dualarınızı talep ediyoruz” ifadeleriyle seslerini duyurmaya çalışırken, Barış Taş isimli vatandaş ise, “Gölbaşı’nda depremden dolayı çok zor durumdayız.Elektrik,doğalgaz,su ve ekmek yok.İnternet çok zayıf.Soğuk ise çok etkili. Şimdilik sadece bunu diyebilirim. Şarjım çok az kaldı” paylaşımı yaptı.

KIBRISLI MİLLETVEKİLİ ADIYAMAN’A ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Sportif karşılaşma için Adıyaman’da bulunan ve kaldıkları Grand İsias otelde enkaz altında kaldıkları belirtilen Kuzey Kıbrıs’lı 30 öğrenci, öğretmen ve ailelerinin durumunu öğrenmek için bölgeye ulaşmaya çalışan KKTC YDP Lefkoşa Milletvekili Prof. Dr. Talip Atalay’da yaşadığı çaresizliği şu ifadelerle dile getirdi;

“Adıyaman’daki kafilemizin durumunu öğrenmek ve onların yanında olabilmek için sabahtan bu yana yoldayım ve Adıyaman’a ulaşmaya çalışıyorum. Yolların durumu çok kötü olduğu için şu anda ancak Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine ulaşabildim. Yol boyunca büyük bir üzüntüyle yıkılmış binaları ve çaresiz insanları izledim. Allah dualarımızı kabul etsin, elimizden gelen yardımı esirgemeyelim. Kafilede bulunan çocuklarımız gibi, Türkiye’de depremden etkilenen diğer kardeşlerimiz de inşallah sağ salim ailelerine kavuşurlar.”