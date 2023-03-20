Adıyaman’da sele kapılan hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı

Depremin vurduğu Adıyaman’ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı.

Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya’nın cansız bedenleri bulundu.

Kaybolan ve çarşamba günü sabah saatlerinde arama çalışmaları başlatılan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’a ise ulaşılamadı.

KAYBOLDUĞU YERDEN 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Dalgıç ekipler, asker ve polisler ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip, anne ve kızın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı.

Arama kurtarma ekiplerinin özellikle Tut İlçe’nden geçen Ömerova Deresi ve çevresi ile bu derenin aktığı bölgelerdeki arama çalışmalarının 6. gününde Fatma Tekdal’ın cansız bedenine sel slarına kapıldığı yerden 5 kilometre uzaktaki Boyundere Bölgesi’nde bir HES kanalında ulaştı.

Ekipler annesiyle birlikte sel sularına kapılan Zeynep Zümre Tekdal’ın arama çalışmalarına ise devam ediyor.

Tekdal’ın cansız bedenine ulaşılmasıyla selde hayatını kaybedenlerin de sayısı arttı. Şanlıurfa’da 16, Adıyaman’da 3 olmak üzerde toplam 19 kişi yaşamını yitirdi.