Adıyaman’dan peş peşe mucize haberleri geliyor

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Besni ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, taramaları esnasında ses gelen enkazda faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Yoğun uğraşlar sonucu ekipler, baba Ahmet Aydın ve oğlu Yusuf Aydın’ı, 54 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardı.

ANNE VE İKİ KIZI ENKAZDAN ÇIKARILDI

Adıyaman’da da kent merkezindeki Alitaşi Mahallesi Bozbey Caddesi’nde yıkılan 5 katlı Pektaş Apartmanı’nın enkazının altında kalan Hatice (46) ile kızları Elif (12) ve Ayça Tekin (10), ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 54 saat sonra kurtarıldı.

Anne ve çocukları daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Ailede baba ile bir çocuklarının daha enkaz altında bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.(AA)