Adıyamanlı depremzede: Herkes bisküvi, çikolata yolluyor, battaniye gelmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman’ın merkezini ve Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diledi.

Adıyamanlı bir vatandaş, Kılıçdaroğlu’na “Mazot gelmiyor. Yağ gelmiyor. Şeker gelmiyor. Herkes bisküvi, çikolata yolluyor. Bisküvi ve çikolatayı biz ne yapacağız? Battaniye gelmiyor. Kimse bakmıyordu Adıyaman’a. Kimse demiyordu Adıyaman nerede? Oya gelince gelip bizim gözümüzü çıkarıyorlar” dedi.

NE ELEKTRİK VAR, NE MAZOT

Kılıçdaroğlu, vatandaşa “Siz söylüyorsunuz. Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak. Sesinizi duyuracağız” diye cevap verdi. Bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

– Ne şeker var ne yağ var ne elektrik var ne mazot var. Adıyaman diye bir şey haritadan silinmiş. Millet bu saatten sonra arabada oturuyor. Arabada oturduğu zaman mazot da yok. Millet sabaha kadar titriyor. Dün de bir binbaşı geldi, “Derdiniz ne” diye sordu. “Bildir yukarıya” dedim. 10 TIR mazot gönderin. Siz yiyorsunuz, doymuyorsunuz. Biraz da bize gönderin. Yazık günahtır, bu kadar sorumsuzluk olmaz.

KENDİ CENAZESİNİ KENDİ ÇIKARIYOR

Şanlıurfa’dan Adıyaman’a yardım için gelen bir vatandaş ise Cumhuriyet Mahallesi’ndeki durumu şu sözlerle anlattı:

– Mahallede ne elektrik ne su ne AFAD ne bir görevli hiçbir şekilde kimse yok. Bu konuda yardımcı olun. İnsanlar kendi cenazesini kendi çıkarıyor. 15 bin kişilik bir mahalle. Ben Şanlıurfa’dan geldim, yardım için buradayım. Ama üç gündür biz oradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ne kadar yardım gönderebilirseniz çok seviniriz.

İSTANBUL’A GİTMEK İÇİN YARDIM İSTEDİLER

Çocuklarıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen Adıyamanlı bir depremzede İstanbul’a gitmek için yardım istedi. Kılıçdaroğlu, “Nereye gideceksiniz” diye sorunca depremzede “Gidecek yerimiz var” yanıtını verdi.

Adıyaman’dan gitmek istediğini söyleyen bir başka depremzede ise Kılıçdaroğlu’na, “Bugün çıkmak istiyoruz, bugün çıkamayacak mıyız buradan? İki gün donduk zaten. Bugün bekliyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu da “Bir vekilimiz burada. Araç bulmak gerekiyor. Araç olacak ki biz çıkartalım” yanıtını verdi.

“BÜTÜN AKRABALARIMIN EVİ YIKILDI”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Ankara’ya gelmek isteyen olursa yurdumuz da misafir edebiliriz” dedi. Aynı vatandaş Kılıçdaroğlu’na, “Ben yeğenlerimi almak için oraya geldim, kendi evime götürmek istiyorum. Şu anda yeğenlerimin psikolojisi tamamen bitmiş vaziyette. Benim Malatya’da bütün akrabalarımın evi yıkıldı. Şu anda bunları buradan çıkarmak istiyorum. Akrabalarımın çoğundan haber alınamıyor” dedi.