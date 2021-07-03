Adıyamanlı tütüncüler tütün satışına 1 Temmuz itibarıyla yetki belgesi zorunluluğu getirilmesini Çelikhan’dan Malatya’ya giden yolu kapatarak protesto etti. Dün gece saatlerinde devam eden protestoya katılan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Buradaki insanların ekmeği ile oynamayın. Bu sorunu Türkiye’yi yönetenler çözmek zorundalar” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #adıyaman #tütün #abdurrahmantutdere #chp #protesto #haber #çelikhan #malatya #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Adıyamanlı tütüncüler gece yarısı yolu kapattı! Büyük protesto! “Ekmeğimizle oynamayın!”