Adıyamanlılar, kenti terk ediyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremde büyük yıkım yaşayan Adıyaman’da ekiplerin hasar tespit çalışmalarının ardından depremzedeler; orta ve ağır hasarlı ya da acil yıkımına karar verilen binalarda ve yapıların altındaki iş yerlerinden eşyalarını tahliye ediyor. Kimileri köylerine kimileri de farklı şehirlerde yaşayan akrabalarına gidiyor.

Adıyamanlı depremzede Rabia Özderdem, Adıyaman merkezden anılarını geride bırakarak köye dönme kararı aldığını söyledi.

Köydeki akrabaları dışında gidecek yerinin olmadığını belirten Özerdem, “5 katlı binanın ikinci katındaydık, evimiz ağır hasarlı evimizde bulunan malzemelerimizi toparladık. Köyde bulunan kardeşimin evine taşıyacağız. Evimize çıkarken korktuk ama eşyalarımızın bir kısmını kurtardık. Yakınlarımız çoğunu kaybettik eğer kalacak bir yer bulamasak şehri terk etmek zorunda kalacağız” dedi.

Depremzede Abdurrahman Doğan ise “İl dışında çalışıyorum depremden sonra ailem için buraya geldim. Evimizde bulunan malzemelerimizi taşımacılık yardımı ile taşıyoruz. Ailemizi köye, kız kardeşimin ailesini Mersin’e götüreceğiz. Allah kimseye böyle afetler yaşatmasın” dedi.