Adliye önünde polis ile CHP’liler arasında arbede! Tanal: İktidarın polisi değil halkın polisi olun!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen hakkında 'Cumhurbaşkanına fiili ..' suçlamasıyla dava açıldı. Adliye önünde açıklama yapmak isteyen CHP'li vekiller ile polis arasında arbede çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 'İktidarın polisi değil, halkın polisi olun' diye bağırdı BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mahmuttanal #gökçegökçen #chp #cumhurbaşkanı #chpdava #haber #gündem #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Adliye önünde polis ile CHP’liler arasında arbede! Tanal: İktidarın polisi değil halkın...